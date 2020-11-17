Саратов, , 17:46 — REGNUM В столице Саратовской области школьники, находящиеся на дистанционном обучении и относящиеся к льготным категориям, на этой неделе получат продовольственные наборы. Об этом 17 ноября на своей странице в Instagram заявил глава города Михаил Исаев.

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В набор для учеников, обучающихся пять дней в неделю, вошли макаронные изделия, сок, крупа гречневая/рис, молоко сгущенное, сухой завтрак, мучные кондитерские изделия. Для школьников на шестидневке, помимо перечисленного списка, добавят муку. Все продукты, включенные в перечень, имеют соответствующие сертификаты качества.

Место и время выдачи каждая школа определяет самостоятельно. Информация о графике передачи продуктовых наборов будет доведена до родителей или законных представителей образовательными учреждениями. Всего такие наборы получат около семи тысяч школьников.

Ранее ИА REGNUM сообщало, дистанционное обучение из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции могут продлить для школьников Саратовской области. Учащиеся 6−11-х классов с 9 ноября в Саратове, в Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах перешли на двухнедельный дистанционный режим обучения. Ученики 1−5-х классов продолжают образовательный процесс в очной форме, т. к. им не приходится контактировать с разными педагогами.

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