История вопроса

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству совместно с главами регионов при участии автономной некоммерческой организации (АНО) «Диалог» обеспечить создание и функционирование во всех субъектах России до 1 декабря 2020 года центров управления регионами (ЦУР).

Первый такой центр был создан в Московской области в начале 2019 года. По замыслу, ЦУР должен позволить оперативно решать проблемы, с которыми сталкиваются жители региона. В такой центр должны поступать данные с горячей линии главы субъекта РФ, ведомств, муниципалитетов, различных порталов обратной связи власти с гражданами, отраслевых систем, а также социальных сетей.

Принцип работы ЦУР — выявление проблем, их оперативное и качественное решение, а также предотвращение появления аналогичных проблем в будущем. По заявлению властей Московской области, за 2019 год работа ЦУРа позволила проанализировать более 900 тысяч обращений от жителей, отследить динамику по обозначенным проблемам и своевременно принять меры для улучшения ситуации. Также утверждается, что в результате работы ЦУРа количество повторных жалоб в Московской области удалось снизить на 70%.

Владимир Путин ознакомился с работой подмосковного ЦУРа 30 января 2020 года, после чего и было дано поручение создать подобные центры в каждом субъекте РФ, а также проработать вопрос о создании центров управления на муниципальном уровне в масштабах страны.

В некоторых регионах уже существовали различные цифровые проекты по работе с обращениями граждан – все они будут интегрированы в работу ЦУРов. Финансирование на создание центров управления регионом выделяется в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Также отмечается, что ЦУРы помогут контролировать эффективность работы власти на местах.

