Красноярск, 17 ноября 2020, 16:09 — REGNUM Центр управления регионом (ЦУР) готовят к началу работы в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.
17 ноября губернатор края Александр Усс принял участие в совещании под руководством зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко. В режиме видеоконференцсвязи обсуждался вопрос функционирования ЦУР в регионах.
Задача подобных центров — анализировать обращения, поступающие от жителей в различные ведомства и государственные учреждения.
Для технического оснащения центра в Красноярском крае использовалось наследие зимней Универсиады. В настоящее время готовность ЦУР в крае составляет 80%. Он должен начать работу в декабре 2020 года.
Напомним, Центры управления регионом создаются по всей России по поручению президента РФ Владимира Путина.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе 17 ноября открылся Центр управления регионом.
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