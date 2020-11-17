Москва, , 16:03 — REGNUM В Сибирском федеральном округе формируются новые мутации коронавируса. Об этом сегодня, 17 ноября, в ходе выступления на симпозиуме «Пандемия COVID-19: вызов современной науке», который проходил в режиме онлайн, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Она отметила, что определённые изменения происходят в S-белке.

«Данная замена, выявленная в Сибирском регионе, позволяет предположить, что там формируется свой вариант (SARS-CoV-2 — Прим. ИА REGNUM) с определёнными мутациями», — сказала глава ведомства.

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При этом Попова подчеркнула, что происходящие изменения являются мельчайшими и не влияют на эпидемиологические аспекты коронавируса, так как мутации не усиливают и не ослабляют его возбудитель.

Как уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора, в Сибирском регионе нет своего варианта коронавируса, там выявляются единичные мутации.

«Своего варианта вируса в Сибири нет. Это мы выявляем единичные варианты мутаций», — сказали в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что с начала пандемии и до сегодняшнего дня мутировало не более 1% генома нового коронавируса.

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