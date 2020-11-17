Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Больницы Санкт-Петербурга испытывают острую нехватку первой и второй группы донорской крови. Дефицит возник из-за того, что большинство нуждающихся пациентов — обладатели именно этих групп крови. На наполняемости банка крови также сказались коронавирусные ограничения, рассказала телеканалу «Санкт-Петербург» 17 ноября врач-трансфузиолог Мария Шарапова.

По словам специалиста, во время первой волны COVID-19 из-за закрытия многих лечебных учреждений переливание крови приостановили. После ослабления ограничений количество нуждающихся в операции пациентов в разы увеличилось, при этом число доноров осталось прежним.

«У нас специфические пациенты, после трансплантации костного мозга единственная, основная группа крови — первая группа. Поэтому у нас всегда первая группа в большом дефиците», — пояснила медик.

Однако стоит заметить, что сдать кровь могут не все, а только полностью здоровые люди. При наличии недомогания, признаков ОРВИ или насморка доноры приниматься не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, острая нехватка донорской крови ощущается и в соседней Ленинградской области.

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