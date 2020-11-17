Уфа, , 15:55 — REGNUM Смертность в Башкирии за шесть месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2019 годом увеличилась не более чем на 10%. Об этом 17 ноября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин, комментируя публикации в социальных сетях о якобы избыточной смертности в республике.

По его словам, официально в статистических терминах отсутствуют понятия «неуточненные» или «избыточные» смерти. Все умершие имеют конкретную причину смерти, которая отражена в свидетельстве о смерти.

Забелин отметил, что смертность в республике составила 13,4 на одну тысячу местных жителей. При этом в структуре смертности свыше 40% составляют смерти от болезней системы кровообращения. При этом число умерших жителей Башкирии от болезней органов дыхательной системы увеличилось всего на 1,4%.

Отмечается, что в республике было зарегистрировано уменьшение смертности младенцев на 12,4%. В настоящее время этот показатель составляет 5,5 на одну тысячу родившихся младенцев. Помимо этого, снизилась смертность от злокачественных новообразований, болезней кровообращения, суицидов и при ДТП.

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