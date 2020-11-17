Челябинск, , 15:46 — REGNUM В Челябинске в районе завода по изготовлению пластиковых окон прогремел взрыв. Об этом пишут СМИ.

По словам очевидцев, хлопок раздался днём. Отметим, пожар на объекте уже локализован. Спасатели разбирают завалы.

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание возникло здесь 17 ноября днём. Данные о пострадавших пока уточняются.

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