Москва, , 15:40 — REGNUM Компания «Аэрофлот» с 19 ноября 2020 года возобновляет авиасообщение между Москвой и Гонконгом. Об этом 17 ноября сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

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Рейс Москва-Гонконг будет выполняться один раз в неделю по четвергам, обратно — по субботам. Продажа билетов уже открыта.

В «Аэрофлоте» пояснили, что частота перелётов может меняться по мере восстановления международного сообщения.

Как сообщало ИА REGNUM, «Аэрофлот» в ноябре 2020 года возобновляет авиарейсы в Ниццу, Грецию и на Кипр.

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