Москва, , 15:44 — REGNUM Заявление президента Армении Армена Саркисяна о том, что политический кризис, сложившийся в стране после подписания мира в Нагорном Карабахе, может быть решен после отставки премьер-министра страны и проведения досрочных парламентских выборов, вызвало бурное обсуждение в сети. Пользователи выразили свою точку зрения 17 ноября в сервисе «Яндекс.Новости».

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»Президент Армении явно прикрывает Николой Пашиняном свою … Он просто не мог физически не участвовать в этой войне, как руководитель страны в первую очередь. Руководство Армении еще до начала войны знало, что проиграет её. Но все равно бросило туда молодых пацанов. Бросило на убой!», — считает пользователь populowandrei.

Многие комментаторы пришли к выводу, что президент Армении решил перевести стрелки на премьер-министра страны и спасти своё президентское кресло от народного негодования. Тем не менее, они отмечают, что Саркисян также несёт ответственность за произошедшее в Нагорном Карабахе.

«Почему то на протяжении всей войны о президенте Армении никто не слышал. Как всё закончилось, он похоже из бункера вылез, и все стрелки на Пашиняна перевёл, типа он не при делах», — написал пользователь под псевдонимом «Осиновая роща».

Многие пользователи указали, что не только конфликт в Карабахе спровоцировал кризис в Армении. Они считают, что республика также переживает и экономический кризис.

«Все причины кроются в развале двух империй, Российской и советской. Усугубляет ситуацию экономическая нестабильность. Жители республик постсоветского пространства ездят на вахты или подработку в Россию. И для них спор о клочке небольшой земли это ещё одна нервная тема, считаю, что Путин повёл себя правильно», — пишет «ЧП Ачинск».

Ряд пользователей пришёл к выводу, что Армения за долгие годы самостоятельной политики, по-сути, уничтожила добрососедские отношения не только с другими республиками, но и с Российской Федерацией, что сыграло с ней плохую шутку.

«Пока Армения не установит добрососедские отношения со своими соседями, уровень жизни будет всегда низкий. Надо поднимать экономику, но как?», — задаётся вопросом пользователь под псевдонимом «Громовержец».

Напомним, 17 ноября президент Армении Армен Саркисян выступил с заявлением к нации, в котором он заявил, что политический кризис, сложившийся в стране после подписания мира в Нагорном Карабахе, может быть решен после отставки премьер-министра и проведения досрочных парламентских выборов.