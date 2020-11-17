Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В международном аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону) встретили трёхмиллионного пассажира авиакомпании «Азимут». Юбилейным пассажиром стала Светлана Шевченко, прибывшая рейсом Ростов-на-Дону — Сочи. Ей вручили сертификаты на бесплатный перелёт по маршрутной сети «Азимута» и обслуживание в бизнес-зале аэропорта «Платов». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 17 ноября.

«В текущей экономической ситуации «Азимут», базовый перевозчик аэропорта «Платов», пополняет парк и сохраняет пассажиропоток. На сегодняшний день «Азимут» находится в числе крупнейших авиакомпаний России по количеству выполненных рейсов», — отметил заместитель министра транспорта Ростовской области Сергей Ушаков.

В настоящее время «Азимут» выполняет рейсы по 27 направлениям из аэропорта «Платов». С начала 2020 года авиаперевозчик осуществил почти на 8% больше рейсов, чем за аналогичный период 2019 года. Компания располагает 12 воздушными судами «Сухой Суперджет 100».