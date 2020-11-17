Стокгольм, , 15:34 — REGNUM Продажи стратегический игры Crusader Kings III превысили отметку в один миллион копий. Об этом 17 ноября сообщается на сайте компании Paradox Interactive.

Релиз игры состоялся 1 сентября 2020 года. Она получила множество положительных отзывов как от геймеров, так и от критиков.

Напомним, Crusader Kings III — это глобальная стратегия в реальном времени. Её разработкой и выпуском занималась шведская компания Paradox Interactive.

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