Дрезден, Германия, , 15:35 — REGNUM Трое подозреваемых по делу о краже из сокровищницы «Зеленый свод» в Дрездене задержаны в Германии. Об этом 17 ноября сообщает дрезденская прокуратура.

«В трех разных федеральных землях задержаны трое подозреваемых», — говорится в сообщении прокуратуры и добавляется, что в рамках данного расследования сотрудники из правоохранительных органов Берлина проводят операцию в районе Нойкёльн.

«В настоящее время проводятся обыски на 18 объектах — в квартирах, гаражах и транспортных средствах. Ведется поиск украденных драгоценностей и возможных улик — цифровых носителей, предметов одежды и инструментов», — также уточняется в сообщении.

Кроме того, известно, что в оперативных мероприятиях по данному делу занято примерно 1,6 тыс. сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ограбление дрезденской сокровищницы «Зеленый свод», одной из самых известных сокровищниц Дрездена, произошло в ноябре 2019 года. Злоумышленники проникли в ее здание и, разбив стекло, забрали содержимое из витрины с украшениями, а затем скрылись.