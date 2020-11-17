Кисловодск, Ставропольский край, , 15:34 — REGNUM Уголовное дело возбудили на Ставрополье против местной жительницы, которая неоднократно издевалась над одноклассницей своей дочери. Она подозревается в покушении на доведение до самоубийства, сообщили ИА REGNUM 17 ноября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, 50-летняя жительница Кисловодска испытывала неприязнь к 14-летней однокласснице своей дочери, являясь при этом членом родительского комитета этого класса. Установлено, что подозреваемая на протяжении двух лет публично и при личном общении издевалась над девочкой-подростком. Из-за этого в октябре текущего года школьница попыталась свести счеты с жизнью.

Отмечается, что благодаря своевременной медицинской помощи потерпевшая осталась жива, в настоящее время ее жизни и здоровью ничто не угрожает. Девочке оказывается психологическая помощь.

Расследование дела продолжается, выясняются обстоятельства произошедшего. Следствие также даст уголовно-правовую оценку действиям (бездействию) администрации школы, в которой учились потерпевшая и дочь подозреваемой.