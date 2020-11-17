Варшава, , 15:30 — REGNUM Состоялся анонс дополнения «Путь Ведьмака» для карточной коллекционной игры «Гвинт». Трейлер с демонстрацией нового контента был опубликован 16 ноября на YouTube-канале проекта.

В дополнении геймеры получат доступ к 10 новым картам для каждой фракции и 10 нейтральным картам. Релиз «Пути Ведьмака» ожидается 8 декабря 2020 года.

Напомним, «Гвинт» — это коллекционная карточная игра по мотивам франшизы «Ведьмак». Её разработкой занимается польская компания CD Projekt RED.

Читайте ранее в этом сюжете: Для консоли PlayStation 5 вышло одно из первых обновлений системы

Читайте развитие сюжета: Разработчики Crusader Kings III отчитались о продажах игры