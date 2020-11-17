Москва, , 15:29 — REGNUM Дополнительные социальные выплаты на детей от трёх до семи лет — это еще одна из важных и нужных мер поддержки отдельных категорий граждан, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Сейчас из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса у многих граждан снизились доходы, но больше всех страдают семьи с детьми.

Согласно данным официальной статистики среди граждан, живущих за чертой бедности, больше всего семей с детьми. Так что такая поддержка для них актуальна.

Сейчас размер пособия будет рассчитываться от прожиточного минимума и только для тех семей, где среднедушевой доход на члена семьи ниже прожиточного минимума.

Даже такие суммы будут важны для граждан и для поддержания уровня жизни. Главное, чтобы поддержка государства семьям с детьми была максимально адресной», — высказала свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 62 млрд рублей на выплаты на детей трех до семи лет.

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