Уфа, , 15:33 — REGNUM Подозреваемого в совершении наезда на сотрудника ГИБДД разыскивают в Уфе. Об этом 17 ноября сообщает пресс-служба городского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 3 ноября полицейские несли службу на ул. Менделеева. В какой-то момент они заметили автомобиль «Мерседес-Бенц», водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения. При этом на требования полицейского водитель не остановил машину. Он сбил сотрудника ГИБДД и скрылся с места происшествия. В результате сотрудник дорожно-патрульной службы получил травмы и был вынужден обратиться за помощью к врачам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 318 УК РФ.

Отмечается, что стражи порядка оперативно установили личность подозреваемого. Им оказался житель Уфы 1995 года рождения. В настоящее время стражи порядка его разыскивают.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Кировский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя о заключении подозреваемого под стражу. В результате суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания в СИЗО-1.

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