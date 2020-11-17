Вашингтон, , 15:27 — REGNUM Финансовый директор Xbox Тим Стюарт дал понять геймерам, что проблема дефицита игровой консолей Xbox Series X и Xbox Series S, возможно, не будет решена даже в первом квартале 2021 года. Об этом 17 ноября сообщил портал Game Rant.

«Я думаю, мы продолжим видеть нехватку поставок по мере того, как будем переходить в постпраздничный квартал», — сказал Стюарт. Он сделал это заявление во время выступления в рамках виртуальной конференции Jefferies Interactive Entertainment Virtual Conference.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что глава Xbox Фил Спенсер извинился перед геймерами за проблему дефицита новых консолей компании. Он отметил, что Xbox постоянно отправляет консоли в магазины, однако люди всё равно не могут их купить из-за того, что «спрос на них очень высок».

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