Грозный, , 15:26 — REGNUM В Чечне за прошедшие сутки выявлено 59 случаев заражения коронавирусом. Это «рекордный» для республики показатель за последние несколько месяцев, сообщили 17 ноября в федеральном оперативном штабе.

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Долгое время Чечня являлась «оплотом благополучия» по ситуации с коронавирусом — в регионе ежедневно выявлялось не более десятка новых носителей инфекции. Однако за последние недели наметился существенный рост заболеваемости.

Общая численность заразившихся за все время пандемии составила в Чечне 3254 человека. Выздоровели из них 2229 человек. Не удалось спасти врачам 52 пациента.

По числу заразившихся Чечня занимает последнее место в СКФО и пятое место в России. По числу скончавшихся у региона второе место в округе после Карачаево-Черкесии.