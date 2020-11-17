Сан-Матео, США, , 15:25 — REGNUM Sony выпустила обновление для консоли PlayStation 5. Об этом 17 ноября сообщает портал wccftech.

Обновление весит 886 МБ и, судя по первым отзывам, улучшает производительность системы. Разработчики пока не поделились подробностями о реализованных нововведениях.

Напомним, PlayStation 5 — это консоль нового поколения от компании Sony. В России она поступит в продажу 19 ноября 2020 года.

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