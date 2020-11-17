Ростов-на-Дону, , 15:23 — REGNUM В Ростовской области ветеринары усилили работу по вакцинации против гриппа птиц в личных подсобных хозяйствах. Специалисты обходят подворья и в выходные дни. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Особое внимание уделено муниципальным образованиям, на территории которых расположены птицефабрики. Так, ветеринары побывали в Октябрьском и Красносулинском районах, где расположены крупные птицефабрики «Маркинская», «Корнишон», «Индюшкин двор». Ранее в Миллеровском и Усть-Донецком районах привито более 3,3 тыс. голов птицы.

Напомним, что в Неклиновском районе произошло две вспышки птичьего гриппа — в одном из личных подсобных хозяйств на станции Морская и на территории ОАО «Птицефабрика Таганрогская» в посёлке Новоприморский Неклиновского района.

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