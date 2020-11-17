Казань, , 17:39 — REGNUM Столица Татарии 17 ноября присоединится к акции в поддержку недоношенных детей #мнеНЕфиолетово. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

По всему миру 17 ноября отмечается День недоношенных детей. В 33 регионах России сегодня вечером включат фиолетовую подсветку зданий и сооружений в знак солидарности с семьями недоношенных малышей. Казанская телебашня будет светиться фиолетовым до 22:00. Кроме Казани к акции присоединится и Нижнекамск. В городе подсветят детскую больницу с перинатальным центром.

Фиолетовый — официальный символ Европейского фонда заботы о новорожденных пациентах и благотворительного фонда «Право на чудо» Он символизирует надежду, открытость и сострадание.

Ранее ИА REGNUM сообщало, за 10 месяцев в 2020 году в Саратовской области родились 15 585 детей, из них 1132 (или 7,2%) — недоношенные. С экстремально низкой массой тела (менее 999 граммов) в области родилось 75 малышей, с очень низкой массой тела (менее 1499 граммов) — 104 новорожденных. Выживаемость маленьких пациентов благодаря неонатологам, современному оборудованию и новейшим технологиям составляет 81,3% среди детей весом до 999 граммов, 95,1% — в группе детей с весом до 1 499 граммов. Самым маленьким новорожденным за десять месяцев текущего года стал ребенок весом 490 граммов.

Читайте также: В Саратовской области родилось более 1 тыс. недоношенных детей