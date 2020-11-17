Москва, , 15:20 — REGNUM Маловероятно, что это предложение о плановых проверках электропроводки в квартирах будет принято по ряду причин, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

«Во-первых, как справедливо замечено, это будет нарушением частной собственности, и мало кто из населения пойдёт на это.

Во-вторых, неясно, на каком основании это будет происходить. Если речь идёт об угрозе пожара, то вряд ли среди причин возгораний именно неисправная проводка является основной.

В-третьих, возникает вопрос о квалификации тех, кто будет проверять состояние проводки, наличии у них необходимого оборудования, периодичность таких проверок, вряд ли кто согласится часто пускать к себе в квартиру.

В-четвёртых, учитывая, что зачастую проводка убрана в стены, её осмотр может быть сопряжён с определёнными неудобствами и даже нарушением целостности стен, кто-то должен за этот платить и восстанавливать внутренний облик, вряд ли государство будет на это готово, а население согласится на нанесение такой собственности.

Наконец, и другие предоставляемые услуги могут нести определённый риск, и тогда их тоже следует проверять, но этого не предлагают.

Водоснабжение чревато затоплением соседей, а значит, надо проверять состояние труб, а неисправность газовых коммуникаций может привести к взрывам, а значит, нужно контролировать и состояние газовых труб.

Возможно, государству нужно сначала наладить проверку электрических проводов до квартир, а лишь затем рассматривать возможность осуществления её проверки у граждан», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель комиссии Общественной палаты РФ по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева предложила ввести в России обязательные плановые проверки состояния электросетей в квартирах.

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