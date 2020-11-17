Вашингтон, , 15:20 — REGNUM Вероятно, релиз интерактивного триллера Twelve Minutes перенесли на 2021 год. Об этом 17 ноября сообщает «Игромания».

На перенос указывает изменившаяся дата выхода игры в сервисе Steam. Разработчики пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в Twelve Minutes персонаж игрока окажется во временной петле, которая длится 12 минут. За это время геймерам нужно будет найти способ изменить сложившуюся ситуация и вернуть привычный ход времени.

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