Екатеринбург, , 15:25 — REGNUM В екатеринбургских автобусах появятся защитные перегородки от новой коронавирусной инфекции, заявил местным СМИ вице-мэр города Алексей Бубнов.

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Как передаёт портал «Е1», экраны будут установлены в автобусах частных перевозчиков. Перегородка отгородит водителя от пассажира и наоборот.

«В автобусах средней вместимости ни перегородок, ни даже шторок нет», — сказал Бубнов.

В муниципальном транспорте водитель уже отделен от пассажира, это предусмотрено конструкцией автобуса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее защитный экран потребовали внедрить в такси. Оказалось, что вместо перегородки можно повесить плёнку между водителем и пассажирами.

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