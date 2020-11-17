Черкесск, , 15:16 — REGNUM В Карачаево-Черкесии выписаны и сняты с контроля медиков 123 пациента, у которых был диагностирован COVID-19. Это рекордный за последнее время показатель. Общее число сумевших справиться с опасным инфекционным заболеванием достигло 7042 человека. Такие данные приводит 17 ноября региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки выявлено 89 новых носителей коронавируса. Общее число заразившихся в республике за все время пандемии достигло 11 090 человек.

В настоящее время в больницах находятся на лечении 920 пациентов с COVID-19. Состояние остальных инфицированных позволяет им лечиться дома под контролем врачей. Число скончавшихся по-прежнему составляет 34 человека.

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