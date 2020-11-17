Салехард, , 15:13 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе 17 ноября открылся Центр управления регионом (ЦУР). Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

ЦУР будет координировать работу по сбору, мониторингу и отработке обращений жителей округа в интернете по социально значимым вопросам. Цент способствует быстрому ответу властей на вопросы граждан с помощью соцсетей, мессенджеров, а также специальных информационных систем и оперативных алгоритмов работы.

Кроме того, на Ямале внедряется «Платформа обратной связи». С её помощью любой житель автономного округа, зарегистрированный на портале госуслуг, сможет сообщить о проблеме в специальном мобильном приложении.

Напомним, создать в каждом регионе России Центр управления регионом до 1 декабря 2020 года дал поручение президент РФВладимир Путин. Первым из регионов Уральского федерального округа выполнила задачу главы государства Тюменская область, Ямал стал вторым.

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