Монреаль, Канада, , 15:11 — REGNUM Игроки Assassin's Creed Valhalla столкнулись с необычной ошибкой, которая превращает детей в гигантов. Об этом 17 ноября сообщает портал GameRant.

https://twitter.com/SayemAhmd/status/1328053566154690560

В одном из побочных заданий Эйвору (протагонист игры) нужно поговорить с англосаксонскими детьми об их родителях. Из-за ошибки в многих случаях дети становятся выше главного героя и остаются такими даже после выполнения миссии.

Напомним, Assassin's Creed Valhalla — это последняя игра в популярной франшизе о братстве ассасинов. Её релиз состоялся 10 ноября 2020 года.

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