Красногорск, , 15:10 — REGNUM За первые 10 месяцев 2020 года в Подмосковье заготовили свыше 52 тонн донорской крови и ее компонентов. Об этом сообщило министерство здравоохранения Московской области.

При этом общее число доноров превысило 42 тысячи человек. Тем не менее потребность в компонентах крови остается высокой, отметила главный врач Московской областной станции переливания крови Мария Аппалуп, чьи слова приводятся в информации.

Кроме того, благодаря донорам в Подмосковье осуществляется заготовка иммунной плазмы для лечения пациентов с тяжелой формой коронавирусной инфекции.

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