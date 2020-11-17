Красногорск, , 15:04 — REGNUM В 2021 году запланировано переселение около 3,5 тысяч жителей Подмосковья из аварийного фонда в новое жильё. Об этом сообщило министерство строительного комплекса Московской области.

Всего в планах расселить 50 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Наиболее масштабным переселение граждан в 2021 году будет в Солнечногорске, Ступино, Рузском округе, Шатуре и Подольске.

В общей сложности в новое жилье переедут 3,5 тысячи человек из 26 округов Подмосковья. Объем финансирования программы составит 2,3 миллиарда рублей.

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