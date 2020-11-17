Красноярск, , 14:54 — REGNUM Специальная «ковидная» бригада, созданная в Красноярской городской стоматологической поликлинике № 1, будет оказывать неотложную стоматологическую помощь красноярцам с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 ноября в краевом оперштабе.

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Помощь смогут получить пациенты, проживающие в Красноярске и находящиеся на домашнем лечении с подтверждённым COVID-19, в том числе дети. Также на помощь бригады стоматологов могут рассчитывать те, кто контактировал с пациентом и проживает совместно с ним.

«Бригада стоматологов будет организовать транспортировку пациентов в отделение поликлиники в соответствии с заявками», — говорится в сообщении оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября в Красноярском крае SARS-CoV-2 выявлен у 31 882 человек.

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