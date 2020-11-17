Калуга, , 14:55 — REGNUM Более 3500 заявлений на заготовку леса для собственных нужд подали с начала 2020 года. Калужанам было выделено более 50 тысяч кубометров древесины. Об этом 17 ноября сообщил корреспонденту ИА REGNUM исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии области Владимир Жипа.

Свыше 3,5 тыс. жителей Калужской области бесплатно заготовили древесину Фото министерства природных ресурсов и экологии Калужской области

Глава ведомства пояснил, что прежде всего древесина выделяется многодетным и пострадавшим от пожаров гражданам. Для этого необходимо подать заявление в одно из 18 лесничеств региона.

«В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации и областным законодательством на строительство выделяется до 70 кубометров, для ремонта — до 30 кубометров, для отопления — ежегодно 15 кубометров на одну семью. Для многодетных семей предусмотрены повышенные нормативы», — подчеркнул Владимир Жипа.

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