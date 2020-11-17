Москва, , 14:52 — REGNUM Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном прошло 17 ноября в Московском драматическом театре.

Церемония проходила свыше двух часов. Проститься с актёром пришли более сотни человек, в том числе народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, заслуженный артист РФ Владимир Конкин, посол Армении в России Вардан Тоганян.

Армен Джигарханян умер 14 ноября в возрасте 85 лет.

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