Ташкент, , 14:52 — REGNUM Правительство Узбекистана направило в Киргизию 3 тыс. тонн пшеницы в качестве гуманитарной помощи, сообщили 17 ноября в пресс-службе компании «Узбекистанские железные дороги».

Железнодорожники направили состав 17 ноября из Андижана в Ош. Ранее Киргизия получила гуманитарный груз в виде индивидуальных средств защиты, направленных из Узбекистана.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября специальный авиарейс доставил в Киргизию по 100 тыс. одноразовых масок и перчаток, по 10 тыс. защитных комбинезонов и тестов для выявления коронавируса, а также препараты для лечения COVID-19 и другие медицинские принадлежности.

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