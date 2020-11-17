Москва, , 14:51 — REGNUM Говорить о признаках экологической катастрофы в ряде промышленных регионах России очень рано, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя данные о рекорде по загрязнению воздуха за 16 лет.

«Тема старая и на нее сегодня не так резонансно и вовлечено реагирует аудитория, поскольку всегда хочется увидеть имя виновника экологических бедствий. Данные Росгидромета периодически отражают ужасающие сводки, но не указывают самих винновых.

Публичные компании и корпорации важнейшую роль во внешних коммуникациях придают корпоративной социальной ответственности, защите природы и гармоничным отношениям с местными сообществами.

Поэтому в первую очередь о причинах тревожных сводок экологов вопросы нужно адресовать в региональные органы власти и местные муниципалитеты.

Зеленые технологии безвредны, прогрессивны и дороги. Вряд ли в маленьких городках России резко закроются все котельные и мелкие предприятия в угоду чистому воздуху.

Меры по защите природы нужны, их реализация на фоне внедрения зеленых технологий возможна при модернизации производства и заинтересованности частных инвесторов.

Экологической катастрофы из новости дня не случилось. Экологии России могут смело завидовать многие соседи», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, уровень загрязненности воздуха в России в текущем году на данный момент уже превысил рекордные показатели за последние 16 лет.

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