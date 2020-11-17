Курган, , 14:47 — REGNUM В Курганской области сократятся сроки выписки пациентов, переболевших COVID-19. С 17 ноября для выписки достаточно одного отрицательного ПЦР-теста, сообщает региональный оперативный штаб.

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Напомним, ранее нужно было дожидаться двух отрицательных результатов. Срок проведения ПЦР-исследований на коронавирус с момента доставки проб в лабораторию не должен превышать 48 часов.

Контактные с заболевшими COVID-19 по-прежнему должны соблюдать изоляцию на протяжении 14 дней, однако если у них нет симптоматики заболевания, проведения теста на коронавирус не требуется. С изоляции можно выйти через 14 дней без лабораторного исследования.