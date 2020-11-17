Санкт-Петербург, , 15:02 — REGNUM В Санкт-Петербурге более 11,2 тысяч школьников перешли на смешанный формат обучения, подразумевающий онлайн-уроки с последующей офлайн-аттестацией в школах. В то же время из-за выявленных случаев коронавируса в городе на «дистанционку» отправлены 61 класс в 30 школах. Об этом 17 ноября сообщили в городском комитете по образованию.

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По данным на 17 ноября, в Санкт-Петербурге в связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ закрыты 16 групп в 11 детских садах, на обучении с использованием дистанционных технологий находятся 61 класс в 30 школах, что составляет 0,3% от общего количества классов в городе.

«Количество обучающихся, находящихся дома по заявлению родителей (смешанный формат обучения) — 11 281», — отметили в ведомстве.

Напомним, что днем ранее сообщалось о 64 классах на «дистанте» в Петербурге в связи со случаями заражения.

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