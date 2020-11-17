Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM После массового заражения коронавирусной инфекцией в Покровской больнице Санкт-Петербурга несколько бывших пациентов обратились в суд. Они требуют с медучреждения компенсации за инфицирование во время лечения. В качестве ответчиков, помимо больницы, истцы указывают комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга и городскую поликлинику №38. Об этом 17 ноября сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Покровская больница Дарья Драй © ИА REGNUM

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Напомним, во время проверки Роспотребнадзора условий работы Покровской больницы в апреле 2020 года были выявлены нарушения. Как следовало из материалов проверки, в период с 1 по 9 апреля в клинике были зарегистрированы 68 случаев заболевания COVID-19 среди пациентов и 87 случаев заболеваний ОРВИ и внебольничными пневмониями, вызванных возбудителем новой коронавирусной инфекции, среди сотрудников медицинского учреждения.

По результатам санитарно-эпидемиологического расследования тогда же было установлено, что очаг заражения появился в результате заноса инфекции. Кроме того, заражение персонала было обусловлено нарушением противоэпидемического режима: отсутствием санитарных пропускников и шлюзов, зонирования помещений, превышением коечной вместимости палат. Также не проводилась гигиеническая помывка и смена рабочей одежды персонала.

В результате Василеостровский районный суд вынес решение привлечь к административной ответственность Покровскую больницу и оштрафовать ее на 120 тысяч рублей. Руководство медучреждения попыталось оспорить данное решение, однако Санкт-Петербургский городской суд, как уточнили в пресс-службе, оставил решение в силе.

Вместе с тем, в настоящий момент Василеостровский районный суд зарегистрировал и назначил к рассмотрению два иска от бывших пациентов Покровской больницы. Они требуют компенсации за причинение вреда их здоровью.

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Напомним, с начала пандемии именно Покровская больница привлекала внимание общественности. Размещенное в сети видеообращение группы сотрудников больницы о нехватки СИЗ опровергала главврач Марина Бахолдина и городской комздрав. Позже СМИ сообщили, что как минимум один из медиков, ставших авторами обращения, был вынужден уволиться из больницы. Вскоре указом президента России главврачу больницы было присвоено звание Героя Труда.

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