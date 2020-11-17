Москва, , 14:37 — REGNUM Разворот России в область устойчивой и целенаправленной социальной политики, объявленный президентом Владимиром Путиным, можно считать состоявшимся, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода. комментируя выделение правительством РФ денег на выплаты на детей от трех до семи лет.

«Повышение социальной ответственности власти стало необходимостью в непростое в экономике время. Никогда еще в современной истории дополнительная материальная поддержка детей в малоимущих семьях не составляла такой астрономической суммы.

По итогам 2020 года резервный фонд российского правительства перечислит социально незащищенным семьям с детьми от трех до сем лет почти 123 млрд рублей.

По данным правительства РФ, помощь охватит почти 4,2 млн детей при размере пособия не выше 50% от регионального прожиточного минимума ребенка.

Было бы символично, если в будущем дополнительные средства на реализацию социальных программ российское правительство могло бы изыскивать и за счет сокращения бюрократического аппарата чиновников.

За 20 лет в России армия бюрократов разрослась с 1,2 млн человек до 2,4 млн. В перспективе российский бюджет сэкономит триллионы нужных народу и бизнесу рублей», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM. правительство России выделило 62 млрд рублей для дополнительных выплат на детей от трех до семи лет.

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