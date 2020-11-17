Москва, , 14:36 — REGNUM Президент России Владимир Путин заявил о необходимости объединить усилия по производству вакцины от коронавируса.

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Глава государства отметил, что «вакцины есть, российские, они работают, работают эффективно и безопасно, вопрос в том, чтобы осуществить массовое производство».

«Конечно, здесь очень важно объединять усилия по массовому выпуску в широкий гражданский оборот этой продукции», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин заявил, что Россия готова поставлять тесты для выявления коронавирусной инфекции другим странам, в том числе бесплатно.

Отметим, десятки государств изъявили желание получать поставки российских разработок вакцин от коронавирусной инфекции. В России уже разработана и применяется первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V».

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