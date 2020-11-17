Тернополь, Украина, , 14:43 — REGNUM У всех игроков баскетбольного клуба «Тернополь» выявили коронавирус. Об этом сообщил 17 ноября специализированный ресурс basket.com.ua.

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Журналисты издания напомнили, что команда не играла против «Киев-Баскета», поскольку у многих игроков «Тернополя» поднялась температура.

Матчи с участием команды запланированы на 19 и 22 ноября. В данный момент судьба этих матчей не ясна.

Отметим, что аналогичный случай произошёл в начале ноября с членами баскетбольного клуба «Будивельник».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал условия, при которых на Украине могут ввести трёхнедельный жёсткий карантин.

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