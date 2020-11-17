Архангельск, , 14:34 — REGNUM В Архангельской области продолжает расти число зараженных коронавирусом. За сутки инфекцию выявили у 339 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Архангельск. Там коронавирус обнаружен у 136 человек. Неблагоприятной остается ситуация в Котласском районе, Северодвинске и Новодвинске.

«Среди новых случаев зафиксировано четыре завозных: двое заболевших — жители Поморья, вернувшиеся с отдыха в Турции; а также житель Вологды и житель Мурманска, приехавшие в Архангельскую область», — рассказали в штабе.

Всего с начала пандемии в регионе было подтверждено 26 978 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.