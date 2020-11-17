Пенза, , 14:36 — REGNUM В Пензенской области ежедневно выявляют коронавирусную инфекцию среди несовершеннолетних. Так, по ситуации на 17 ноября, всего случаев с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 18 092, новых — 166, из них 28 — среди детей. Накануне сообщалось о 22 заболевших несовершеннолетних. Об этом информирует руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

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Возраст инфицированных детей от 8 месяцев до 17 лет. С медицинского наблюдения снято всего 44 823 человека, остаются под контролем 6 708 пензенцев. Суммарный охват тестированием на коронавирус на сегодняшний день составляет 32,41% населения области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Пензенской области по данным на 17 ноября всего выздоровели 13 405 человек, за сутки — 105 пациентов. 219 пензенцев скончались от последствий заражения коронавирусом за все время наблюдений.

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