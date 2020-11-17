Ростов-на-Дону, , 14:30 — REGNUM Снегопад парализовал движение на границе Ростовской и Волгоградской областей. В связи с непогодой на участке трассы Котельниково — Песчанокопское ввели ограничение. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД 17 ноября.

Так, на участке автодороги — с 21 по 81 км (от границы Волгоградской области до Зимовников) — «вводится ограничение для большегрузного и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями».

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области из-за снегопада, накрывшего регион 16 ноября, пришлось ввести ограничения на участке федеральной трассы А-260 Волгоград — Каменск-Шахтинский — граница с Украиной.

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