Тюмень, , 14:27 — REGNUM В Тюменской области несмотря на усилия врачей скончались семь пациентов с COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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На фоне пневмонии и хронических заболеваний скончались одна женщина 56-ти лет, женщины 52-х лет и 54-х лет, ещё две 57-ми лет. А также двое мужчин 65-ти лет.

С начала пандемии в регионе скончались 114 пациентов с COVID-19.