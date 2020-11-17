Москва, , 14:26 — REGNUM В Москве будет дополнительно выделено 960 млн рублей на борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин, сообщает 17 ноября агентство «Москва».

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Средства направят на финансирование работы резервных госпиталей и обсерваторов, на дополнительные выплаты специалистам, компенсацию транспортных расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построят ещё один завод фармацевтический завод по производству жизненно важных лекарств.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве построят завод по производству жизненно важных лекарств