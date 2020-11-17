Магас, , 14:25 — REGNUM В Ингушетии за минувшие сутки выписаны в связи с выздоровлением 116 жителей региона, проходивших лечение от COVID-19. Общее число пациентов, сумевших преодолеть болезнь, достигло 7016 человек. Такие данные привели 17 ноября в федеральном оперативном штабе.

При этом всего заразившихся коронавирусом в регионе насчитывается 8473 человека. За прошедший день их число увеличилось на 72 пациента.

В настоящее время в Ингушетии численность «активных» больных составляет 1353 человека. В больницах лечится 461 из них. В тяжелом состоянии находятся 39 пациентов, восьмерым из них потребовалось подключение в аппаратам ИВЛ. Скончались от COVID-19 104 жителя республики.

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