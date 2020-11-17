Кемерово, , 14:22 — REGNUM В Таёжно-Михайловском сельском поселении Кемеровской области временно закрыли мост через реку Кия. По данным властей, деревянные опоры мостового перехода оказались повреждены из-за прохода шуги.

«Такое решение принято на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории муниципалитета, которое состоялось в районной администрации», — сообщили «Газете Кемерова» в администрации Мариинского района.

Отметим, что из-за закрытия моста прекращено и автобусное сообщением с поселением.

По данным портала Vse42.ru, Таежно-Михайловское сельское поселение оказалось временно отрезано от мира, но власти подготовились заранее: сделали в селе запас медикаментов, продовольствия и топлива для котельной, а в случае необходимости обещают организовать переправу населения с помощью катера на воздушной подушке.

«Во вторник, 17 ноября, шугоход прекратился. После ледостава рабочие приступят к ремонту моста, а когда переправа будет восстановлена, откроют автомобильное движение», — уточняет СМИ.