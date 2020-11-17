Элиста, , 14:16 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано четыре летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы республики 17 ноября.

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С начала пандемии в Калмыкии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 126 человек. При этом возраст и пол умерших не уточняется.

Напомним, что в Калмыкии зарегистрировано 10 тыс. 679 случаев заражения коронавирусом, 8 тыс. 31 житель республики выписан с выздоровлением.

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