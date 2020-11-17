Йошкар-Ола, , 14:16 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Накануне в регионе летальных случаев серди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом не регистрировалось.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 79 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 17 ноября выявили 52 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено 49 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 6913 случаев.

В инфекционных стационарах республики лечение получают 1180 человек, из них 358 — с положительными тестами на коронавирус.

Читайте также: В Марий Эл выявили 52 новых носителя коронавируса