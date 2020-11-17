Воробьёвка, , 14:14 — REGNUM Церемония захоронения останков советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны на территории Белоруссии, состоялась в Воробьёвском районе Воронежской области 16 ноября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 1944 году при выполнении боевого задания по бомбардированию железной дороги станции Белосток самолет Ил-4 экипажа гвардии младшего лейтенанта Анатолия Игошина был сбит. Пилот, а также штурман Михаил Абрамов покинули падающий самолёт на парашютах. В результате лётчик погиб, штурман выжил и добрался до своей части. Судьба воздушного стрелка Ивана Киркаленко и стрелка-радиста Федора Филатова в течение 75 лет была неизвестна.

Детали сбитого самолёта были подняты в 2019 году — в районе рабочего поселка Речица Столинского района Брестской области белорусскими и российскими поисковиками. Также были подняты и останки погибших бойцов. По архивным документам личности погибших удалось установить. Их останки решено захоронить в братской могиле в Воронежской области.

«Благодаря поисковикам родственники, живущие ныне, смогли хоть что-то узнать о своих близких. Большая удача, что смогли найти останки и идентифицировать. Мы должны помнить о тех событиях, о том, что сделали для нас наши деды, чтобы приблизить день Победы», — отметил вице-консул России в городе Бресте Республики Белоруссия Сергей Лаптев.