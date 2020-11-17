Томск, , 14:13 — REGNUM За последние сутки в Томской области коронавирус выявили у 205 человек. Как сообщили иа 17 ноября в областной администрации, у 76 человек нет симптомов, у 100-ти — ОРВИ. Ещё у 19 пациентов диагностирована пневмония.

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Всего в регионе коронавирус выявлен у 15 839 человек. Выздоровели 10 300, в том числе 149 — за последние сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки 16 ноября в Томской области выявили 213 носителей SARS-CoV-2.

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